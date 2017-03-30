司機遭307公斤羊毛砸死 督導不在場判賠179萬

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軟綿綿的羊毛竟成殺人凶器！劉姓司機於2014年8月22日將貨櫃送至羊毛公司的碼頭卸貨區，不料劉男打開貨櫃門時，重達307公斤的羊毛包突然從高處掉落，擊中劉男頭部，致使顱骨骨折併顱內出血死亡。新北地院依業務過失致死罪，判楊姓科長、羊毛公司須賠償179萬餘元。

楊姓科長供稱，事故發生時未在現場，且平常貨物裝卸作業都由其他人員負責，劉男貿然打開櫃門，才導致事故發生。

法官認為，楊男身為現場監督人員，事發時未在場，也無提供安全帽等防護工具。新北地院依業務過失致死罪，判處楊姓業務科長、羊毛公司須連帶賠償179萬餘元。

(中時)