白雲機場科技化 推無人接駁車

今日在廣州白雲機場P4停車場，有一輛外形時尚醒目、充滿「未來感」的白色小車緩緩起步，隨後避讓、變道、加速，靈活在停車場內行駛，仔細看居然車上全是乘客、沒有司機，這是無人駕駛車首次跨界民用機場。

近期白雲機場與馭勢科技合作，引進一輛無人駕駛車在P4停車場內測試擺渡，並於廣州舉辦「2017中國機場服務大會」期間，向中外旅客展示人工智能與機場服務相結合的先進技術。

這一輛有「科技感」和「未來感」的無人接駁車在國內機場屬於首次亮相。它對便捷性、安全性的提升和對交通的優化是跨越式的。

白雲機場停車場副總經理尚建平表示，為了給旅客提供更高效舒適的服務，展現未來機場服務的新樣態，將不斷嘗試運用先進技術深化用戶體驗。

(旺報)