SBL》達欣橫掃裕隆封王 隊史第2冠

達欣以98比77擊敗裕隆，4連勝封王，獲勝瞬間新莊體育場的觀眾們灑下彩帶。（李弘斌攝）

達欣贏得SBL總冠軍，獲勝瞬間球迷灑下彩帶。

就算「印度姚明」布拉提前陷入犯規麻煩，台北達欣30日在SBL總冠軍賽第4戰，靠著周儀翔與蘇翊傑攜手攻下47分，終場仍以98比77痛宰新北裕隆，4勝0敗拿下第14季總冠軍，也是達欣隊史第2冠，前次達欣奪冠是在第6季。蘇翊傑也榮膺總冠軍賽MVP。

(中時電子報)

達欣中鋒布拉強打禁區，裕隆賀夫全力阻擋。(李弘斌攝)

達欣控衛蘇翊傑榮膺總冠軍賽MVP。（李弘斌攝）