捷運環狀工程致車禍 男求償59萬遭駁回

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余姓男子於2015年3月10日開車行經大漢橋往新莊方向時，沒注意捷運環狀線區段工程，道路縮減成S型彎道，反應不及撞向分隔島，失控翻車，葉男四肢有多處挫傷，憤而向捷運北區工程處提起國賠。新北地院認定捷運局北工處無管理疏失，駁回余男請求，可上訴。

判決指出，分隔島上有水平反光材料、中央分隔導桿轉換成紐澤西護欄前，亦設置線型槽化線，引導車輛動線，加上警方出示的事故照片，發現車禍當下，紅藍色警示燈運作正常。

警訊時，余男坦承是因為受到對向來車燈光照射才會肇禍。捷運局北工處無管理疏失，駁回余男請求。

(中時)