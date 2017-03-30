個資外洩 政院啟動專案資安查核檢討
消基會指近期公務機關外洩13萬筆個資，行政院資通安全處今天表示，近期政府機關發生重大資安事件，皆立即啟動專案資安查核與檢討，並辦理網路攻防演練。
消基會指出，近1年公務機關發生4起重大資安事件，造成民眾個資外洩達13萬筆。至少應賠6000多萬元，卻因個資法有漏洞未通知受害者，消費者權益被剝奪。
行政院資安處表示，外交部領務局因應民眾出國資料外洩事件，於第一時間依「國家資通安全通報應變作業綱要規定」，進行資安事件通報，並將民眾出國登錄緊急聯繫資料，改以網站系統方式提供外館人員查詢等。
資安處說，該事件外洩資料不含身分證字號，且領務局主動依個人資料保護法，通知個資遭外洩的民眾。至於攻擊來源，因駭客使用「洋蔥路由」匿名瀏覽技術，需經由國際合作逐層追查。
另外，資安處說，台北市薪資發放管理系統個資外洩筆數約2300筆，對象以台北市政府員工為主，已依個人資料保護法規定通知當事人。
資安處表示，當公務機關發生資安事件而導致個人資料外洩時，會請機關釐清事件原因，提出改善措施，並通知個人資料遭外洩的當事人。1060330
(中央社)
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