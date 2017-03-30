外交部：太平島是固有領土 有權操演

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越南政府抗議海巡署在太平島進行夜間射擊訓練，外交部今天表示，太平島是中華民國固有領土，有權在島上進行例行性操演。

海巡署在太平島舉行為期3天例行操演，越南當局今天譴責台灣，指此舉嚴重侵犯越南主權，對海上安全構成威脅。

外交部對此回應，中華民國對南海諸島及相關海域享有國際法及海洋法權利，不容置疑。太平島是中華民國固有領土，台灣有權在島上進行例行性操演。

外交部表示，中華民國政府秉持「擱置爭議，共同開發」的基本原則，願在平等協商基礎上，與相關國家共同維護並促進南海區域的和平與穩定。1060330

(中央社)