警辛勞危險！ 退警平均死亡年齡69.76歲 低於國民平均
近來年金改革議題延燒，昨天退休警察上街頭爭取權益，遍地開花遊行，呼籲政府重視警察工作的辛勞。警政署指出，考試院本(30)日審查通過「公務人員退休撫卹法（草案）」對於警消等危勞職務，請領月退休金年齡仍維持現行70制(任職15年及年滿55歲)不調整。
警政署表示，警察工作具危險性、辛勞性及緊急性，常處於高暴力、高衝突及高危險的犯罪情境，且需長期24小時輪服勤務，勤務時間不固定影響生活作息及身體健康，致罹患疾病及發生意外明顯較一般公務人員為高。
警政署提供年金改革委員會資料係為辦理退休、撫卹業務，依「人事管理資訊系統」統計危勞職務基層巡佐、警員等警察人員50歲以上自願及屆齡退休後，100年至104年間「平均死亡年齡」為69.76歲，相較內政部內政統計年報公布「年齡別死亡數」同期50歲以上國民平均死亡年齡75.84歲，少6.08年。
另外，警政署督察室副主任金耀勝今年1月22日在年金改革委員會國是會議全國大會曾表示，警察基層巡佐、警員平均死亡年齡為62.49歲，該數據被廣泛引用討論。
警政署澄清表示，經查該數據係指危勞職務基層警察人員於100年至104年間，在職死亡及退休（資遣）後死亡者的「平均死亡年齡」，並非「平均餘命」，兩者計算方式及基準不同，因此「警察平均壽命62歲」的說法，並非事實。
(中時)
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