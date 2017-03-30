鬼鬼曝被男星狠甩傷透心 網友瘋猜是「他」
「鬼鬼」吳映潔日前受邀上陸綜《飯飯男友》，被主持人吳宗憲問到有沒有談過地下戀的經驗，坦言一位圈內男星曾以「個性不合」為由提分手，雖想起這段愛戀，覺得被傷很重，但也感謝對方造就了勇敢的自己。
鬼鬼在節目中透露，當時以愛情為重，儘管是「地下情」她也不在意，但後來發生一些事，男生有一天突然告知她「我覺得我們的個性不合」，當下鬼鬼並沒多想，便也接受這分手理由，但事後回想起來，鬼鬼驚覺那只是個藉口，雖然她被傷透心，但仍抱著正面想法「經過那段戀愛，我才了解什麼是愛情」。
在感慨舊情時，吳宗憲突然補充一句：「對方在藝能界發展得不是很好啊」，曝光男生也是圈內人一事，讓鬼鬼嚇一大跳，笑著幫前男友說話：「他還是發展得非常好」，並感謝那些年有對方的陪伴，才能變成現在比較勇敢的自己，大器態度被網友狂讚是「最佳前任」。
節目一播出，網友找出鬼鬼昔日緋聞男友的人選，有炎亞綸、胡宇威、紀亞文等人，並猜測胡宇崴的可能性最高，但也有人覺得是沒公開過的緋聞對象，引發大家好奇。
(中時電子報)
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