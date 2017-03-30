墾丁國家公園珊瑚週開跑 邀民眾看珊瑚產卵過程
墾丁國家公園珊瑚週開跑！被譽為珊瑚天堂的墾丁，每年吸引上千人來浮潛，而為了觀察與保護珊瑚，墾管處每年都舉辦珊瑚週活動，今年將在特定時，24小時監控珊瑚產卵過程，也邀請樂團演出海洋音樂會，以悠揚樂聲將人與海連結，導引民眾關心海洋。
墾丁國家公園管理處、中華民國水中攝影協會及台灣珊瑚礁學會，為推動正確的海洋保育觀念，每年在珊瑚產卵季節辦理一系列珊瑚保育活動，期許透過各形式的活動，將永續海洋資源及守護地球的觀念帶給民眾。
墾管處表示，今年珊瑚週活動，延續往年的墾丁珊瑚產卵觀察、「珊海儷影」海洋主題攝影展及百人淨海等，再次與國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心合作，進行珊瑚產卵即時影像監測，讓更多愛海的民眾，能在第一時刻感受「珊瑚產卵」這件海洋年度盛事。
也邀請學者、專家進行海洋科普講座，以深入淺出的方式探討海洋議題，特別的是，今年導入海洋與音樂結合概念，找來桃園新愛樂管絃樂團演出「海天共響－海洋音樂會」，希望喚起民眾對海洋的重視。
珊瑚產卵監測直播將在4月18至21日24小時不間斷播出，22日則有「與海共生；為海而聲」海洋科普講座、「愛塞克斯的野地」野望影展、珊瑚是什麼及永續海鮮指南環教宣導、海洋音樂會等，長時間展出的則有「珊海儷影」海洋主題攝影展，與墾管處105年委研辦成果發表海報展。
(中時)
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