白宮公布「川習會」 川普將設宴款待習近平夫婦

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白宮於今早美東時間6時（北京時間30日晚間6時）發表聲明表示，美國總統川普將於4月6日到7日，在佛州棕櫚灘的「海湖」(Mar-a-Lago 譯音馬阿拉哥)接待中國國家主席習近平。

白宮發言人史派瑟在聲明中表示，這將是川普總統和習近平主席首次晤面。兩位領袖將就全球、區域，雙邊和共同關切議題，進行討論。

聲明中同時說，川普總統和第一夫人梅蘭妮亞將於4月6日設立晚宴款待習近平主席和其夫人彭麗媛女士。

(中時)