清明連假出遊 墾丁、台東交通管制
清明節連續假期自4月1至4日為期4天，枋寮警察分局轄內台1線為遊客往返墾丁、台東觀光必經之路，為有效疏導大量湧入車潮，讓駕駛人能通行順暢，於台1線、台17線及台26線等重要路段，沿途設有指示標誌，另為因應台1線436公里至441公里易壅塞路段，將視當日車流量機動實施調撥車道或車輛分流，相關交通措施如下：
調撥車道措施：將對向車道調撥一條車道供南/北向車流行駛。
(一)南下：預訂於4月1.2日8至12時南下車多(視車流量機動實施)，於台1線436公里(水底寮五岔路口) 至台1線441公里(中山路口)全長約5公里。
(二)北上：預訂於4月3.4日14-18時北上車多(視車流量機動實施)，於台1線441公里(中山路口)至436公里(水底寮五岔路口)約5公里。
車輛分流措施：南下/北上車流量達到巔峰壅塞時，請民眾行駛替代道路之分流措施。
(一) 南下：台1線433.2公里處→右轉永翔路→左轉屏南路→左轉台17線臨海路→往台東、墾丁。
(二) 北上：台1線北上438.7公里處→右轉沿山公路(185縣道)→左轉農場路 (屏132線)→右轉台1線戰備跑道(台一線431公里)→往南州交流道。
枋寮分局長翁仲義表示，連續假期尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，交通壅塞造成駕駛人為求方便，違規行駛慢車道，造成機車用路人不便，且易肇生車禍案件，1至3月已告發車道不依規定駕車320件，此次也會加強取締違規行駛慢車道之車輛
翁仲義提醒，若要查詢道路交通狀況，可撥打分局電話08-8782004，或收聽警廣掌握最新資訊，避開車潮尖峰時段、配合交通人員指揮及嚴守交通規則；另針對水底寮易擁塞路段，勿貪一時之便違規停車，以維護行車安全及順暢。
(中時)
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