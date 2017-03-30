柯文哲說香港「很無聊」 港媒搬數據說話
台北市長柯文哲出訪東南亞，推銷北市觀光，被問到台灣贏過香港的地方在哪？他語出驚人地說，「香港很無聊，就一個小島而已，有甚麼好看的。」引發各界熱議。對此，網路媒體《香港01》今（30）日發表一篇評論，認為從數據來看，香港對國際遊客的吸引力無疑遠勝台灣，不過柯的言論確實也帶來些啟示，持「有則改之無則加勉」的心態看待。
針對柯文哲的「香港無聊說」，《香港01》今刊出一篇評論，首先提到柯文哲在港人的印象中，作風甚為親民，但也是典型的台式「大嘴巴」政客；至於他到底是口無遮攔，或是心裡真是這麼看待香港旅業，「相信只有他本人知曉。」
接著，該篇評論引用數據，指出去（2016）年香港旅客人數達5千665萬人次，相較台灣1千069萬人次，高出5倍之多；即使扣除大陸遊客，也比台灣多出許多，顯然，「香港對國際旅客的吸引力，從統計數字來看已經不言而喻。」
不過，評論中也認為，對於柯的言論，香港不妨虛心接受，若從不同角度切入，確實能帶來一些啟示。第一，就是香港旅客國籍比例過於懸殊，有8成皆是來自大陸的遊客，相比台灣的3成至4成，客源過於單一；應向台灣學習，發展多元化的客源，對整體旅業市場來說才比較健康。
第二，香港旅遊業近年來轉趨消費為主，但也造成部分旅行社、導遊過度依賴抽成，演變成強迫購物，令業界聲譽受損；加上街上越來越多以大陸遊客為主體而設的金鋪、藥房，讓港消費變得了無新意；這方面香港該借鏡台灣，以更多元的方式去結合產業。
最後，評論也點出，實際上香港旅遊景點眾多，還有其獨特的歷史、文化、和自然風貌，絕不至於像柯文哲所說那樣，更遑論去年到港的台灣遊客就有200萬人，顯然他們比柯有更深的體會。
(中時電子報)
文章來源：香港01
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