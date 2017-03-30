廣州啟用 刷臉認證養老金
今年養老金資格認證可「刷臉」，廣州市社會化管理退休人員辦理基本養老金領取資格認證手續，不需要再到街鎮退管部門前台辦理認證手續。退休人員只要拿起手機，用鏡頭對著自己輕輕一點，即可完成年度領取養老金資格認證手續。
除了透過退休人員一年一度親臨退管部門進行人工認證的服務模式外，經過前期南沙區試點運行，市人社局從今年4月1日起，創新推出利用手機移動客戶端為社會化管理退休人員辦理領取養老金資格認證服務。
滿足不同居住地域、不同年齡層次、不同身體狀況退休人員的現實需求，實現「信息多跑路、群眾少跑腿」，為退休人員年度領取養老金資格審核提供更加方便快捷的服務。
「刷臉」認證的適用人群包括：具有中國國籍、持有效二代居民身份證的廣州市社會化管理退休人員，即已辦理退休手續並移交或直接納入社區管理的退休人員。
廣州市人社局表示，為積極貫徹落實國家、省關於推進網際網路、大數據應用決策部署，根據《國務院關於加快推進「互聯網和政務服務」工作的指導意見》有關精神，加快廣州市全流程網上辦事服務建設。
(旺報)
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