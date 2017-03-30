康菲大量拋售加拿大油砂資產

美國康菲石油公司（ConocoPhillips）周三宣布將大部分加拿大油砂資產賣給加拿大Cenovus能源公司，換取現金償還債務並擴大股票回購規模，成為海外石油業者退出加拿大油砂產業的最新一例。

根據雙方協議，Cenovus將以133億美元現金加股票買下康菲在阿爾伯塔省Deep Basin產區的多數天然氣資產，並買下康菲在Foster Creek Christina Lake油砂產區持有的50％股權。Christina Lake產區目前由康菲及Cenovus各持50％股權。

(工商)