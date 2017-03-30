陸3月電影票房 連續第2個月下滑
雖然有「羅根」等熱門西片上映，但藝恩中國票房統計數據顯示，截至今天，中國大陸3月份電影票房比去年同期大減人民幣5億元。月票房連續第2次下滑。
中新社今天報導，距離3月結束僅剩1天，目前大陸電影票房約人民幣31.9億元，相比去年3月37.5億元的成績，還有5億多元的差距。
報導說，這意味著，繼2月之後，今年大陸的月票房連續第2次下滑。
2月份大陸電影票房收入為60.55億元，與上年同期68.82億元相比，下滑明顯。
分析認為，2月票房下滑有春節檔部分劃歸1月等客觀原因，而3月的票房下滑則大部分只能歸因於院線的不景氣。
3月份大陸院線有「羅根」、「美女與野獸」等多部進口熱門片上映。當月票房最高的陸片是排名第6的「歡樂戲劇人」，票房僅約6000萬元。1060330
(中央社)
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