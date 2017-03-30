槽車翻覆氯化銅流入山溝 民眾勿飲山泉

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五股區御史路與中直路交叉路口，30日傍晚發生化學槽車翻覆，新北市環保局表示，車上氯化銅已流入附近山溝，呼籲附近居民不要飲用山泉水。環保局將持續注意污染狀況。（新北市環保局提供）中央社記者林長順傳真 106年3月30日

五股區御史路與中直路交叉路口，今天傍晚發生化學槽車翻覆，新北市環保局表示，車上氯化銅已流入附近山溝，呼籲附近居民不要飲用山泉水。環保局將持續注意污染狀況。

環保局表示，傍晚接獲五股區清潔隊轉五股區觀音里長通報，在中直路48號底，有載運氯化銅化學槽車翻覆及洩漏，環保局立即派稽查員趕赴現場了解。

稽查人員發現，確有一載運氯化銅車輛翻覆，且化學物質已沿中直路順勢流入路邊山溝。現場立即採樣，檢測pH 1.69，另有民眾反映有人會取用此處山泉水食用，已請里長協助通報周知暫時勿飲用。

環保局指出，肇事業者已於晚間6時許派員到場，環保局要求其在仍未遭受污染下游處作一道防堵線，另在中游段再設一道防堵線，並儘速安排槽車在下游處抽取污染物質。

目前業者已在事發現場下方約300公尺處架設防堵線，且安排的槽車也在趕往現場中。

環保局表示，氯化銅雖非毒化物，僅為一般化學品，但如果流入河川中，確實將對環境造成傷害，但因氯化銅會溶於水，故無法像油污一樣使用器材、設備將之阻隔、攔除。

環保局第一要務是請當地里長通知居民，短期內不可飲用、使用受污染的山泉水或用於灌溉；其次是防堵氯化銅繼續流入野溪中，並要求業者盡速清除。

環保局說，目前槽車已止漏無持續洩漏，後續也會持續對受污染的溪水採樣化驗，直到確認沒有殘留污染為止。1060330

(中央社)