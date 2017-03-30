SBL達欣再勝裕隆 相隔7年再封王

第14季超級籃球聯賽（SBL）今天落幕，達欣工程靠著本土鐵三角蘇翊傑、周儀翔與林宜輝聯手拿下62分，以98比77擊敗裕隆納智捷，在總冠軍賽系列以直落四獲勝，相隔7年再奪總冠軍。

達欣以4比0擊敗裕隆，也是SBL總冠軍賽改為7戰4勝制以來，第2度出現直落四奪冠的情形；璞園建築在第9季總冠軍賽也是以直落四擊敗達欣。1060330

(中央社)