南非俄羅斯實施相互旅遊免簽
南非與俄羅斯為慶祝兩國建交25年，決定實施相互免簽證旅遊，使得旅遊者的旅程更容易。
南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）今天引述俄羅斯駐南非開普敦總領事安巴洛夫（Roman Ambarov）的話表示，兩國有關政府部門的籌備工作進展順利。
他說：「俄羅斯外交部提供南非旅遊免簽證待遇是指護照持有人，不會在俄羅斯領土上從事工作、學習或居住的行為。免簽證停留期間至多90天。」
他進一步表示，南非是俄羅斯親密而悠久的朋友，同時也是金磚5國（Brics）的好夥伴，非常高興加強雙邊合作關係。
他還說：「引進旅遊免簽一定會增加兩國旅遊量，加強兩國經濟和文化互動。」
俄羅斯即將舉辦2018年世界盃足球賽（Fifa WorldCup），屆時南非旅客可以輕鬆體驗地主國的熱情款待。
報導引述南非內政部發言人崔威德（Mayihlome Tshwete）表示，部長吉加巴（Malusi Gigaba）已經批准旅遊免簽證一案。該部門會採取更嚴格的國家人口登記政策以及核發護照程序。1060330
(中央社)
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