協志工商棒球社成黑馬 首參加全國賽打進前8強

嘉義縣協志工商學生因熱愛棒球自發性找指導教練、自購球套，創立棒球社一路走來非常艱辛，但學生相當努力，去年參加棒球比賽，一舉拿下全國高中軟式棒球聯賽前8強。（高錦如攝）

嘉義縣協志工商棒球社受邀參加U18國際軟式棒球錦標賽中華青棒代表選拔賽，校長蔡英仁（左）今辦授旗儀式，盼賽事奪冠。（高錦如攝）

從沒有經費、球棒用具都向別家學校借用，也非正宗棒球隊，甚至基本功也不足，卻一舉打進全國高中軟式棒球聯賽前8強，今年更受邀參加中華青棒代表選拔賽，這是一群熱愛棒球的嘉義縣協志工商學生以社團名義創立的棒球社，連校長蔡英仁也驚呼雜牌軍也能成大軍。

兩年前協志工商學生曾投訴到教育部指學校不創立棒球隊，蔡英仁則解釋，因學校一開始無編列經費，經一番波折、學生努力，終於創立棒球社團。

這群相當熱愛棒球的學生自發性找來熱心教練賴景胡來擔任指導老師，去年10月參加棒球比賽從103隊伍中脫穎而出，拿下全國高中軟式棒球聯賽前8強，今年4月受邀參加第二屆U18國際軟式棒球錦標賽中華青棒代表選拔賽，有望代表國家赴日參賽，讓蔡英仁也相當佩服這些學生，自己將棒球社團發揚光大。

第二屆U18國際軟式棒球錦標賽中華青棒代表選拔賽將於4月6日開打，協志工商棒球社團將與高苑工商、中華高中、金門農工、羅東高工、北科附工拚鬥，校方今辦授旗儀式，盼賽事奪冠，代表國家赴日參賽。

(中時)