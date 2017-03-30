台南唯一 「2017異想歸仁」10校創意聯展登場囉！

台南市唯一涵蓋4級學校的歸仁十校創意聯展，集結歸仁在地國小、國高中及大學藝文夥伴，今年展出學子660件藝術創作。（曹婷婷攝）

台南市唯一涵蓋4級學校的歸仁十校創意聯展，集結歸仁在地國小、國高中及大學藝文夥伴，今年展出學子660件藝術創作。（曹婷婷攝）

台南市唯一涵蓋4級學校的歸仁十校創意聯展，集結歸仁在地國小、國高中及大學藝文夥伴，今年展出學子660件藝術創作，還有樂器演奏、武術、舞蹈、合唱等才藝，儼然成為歸仁區藝文搖籃，更首度於歸仁文化中心、長榮大學演藝廳呈現動靜態展演，蓬勃藝文能量迸發ing。

走過13年的歸仁十校創意聯展，「2017異想歸仁」由歸仁國中主辦、長榮大學承辦，長榮大學美術系學子打造10顆陶蛋，交由10校攜手彩繪，象徵大手牽小手的美學培育，孵出璀璨的成果。

歸仁文化中心主任李杰樺表示，10校聯盟最早從歸南國小舉辦藝文活動開始，漸漸地串起歸仁國小、文化國小、大潭國小、紅瓦厝國小及保西國小、歸仁國中、沙崙國中、新豐高中及長榮大學，一共6所國小、2所國中、1所高中跟1所大學，堪稱十全十美，而這也是台南唯一涵蓋4級學校共同響應的藝文盛事。

藉由跨校交流與經驗傳承，多年來，默默堆疊出歸仁地區的藝文能量，今年靜態展從即日起至4月9日於歸仁文化中心展出，作品多元，包括繪畫、版畫、陶土、水墨、紙藝、多媒體創作等；動態表演將於4月8日於長榮大學演藝廳登場，現場也有網路直播。

(中時)