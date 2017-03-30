中正大學研究生提「共享撲滿」 有利推廣電子支付

中正大學財金所研究生張愷元、楊士鋐、徐梓浩、陳宗勝、李彥儒（右起），提出「共享撲滿」企畫案，只要1 台可存、領零錢的機台，民眾可將身上多餘的零錢存進戶頭，也方便商家換取零錢。（中正大學提供）

中正大學財務金融研究所學生張愷元、楊士鋐、陳宗勝、徐梓浩、李彥儒提出「共享撲滿」企畫案，構想出一台可同時存、領零錢的機器，有望讓台灣加速進入無現金社會，該企畫於日前拿下資策會「校園金融科技創意專題競賽」第一名。

張愷元說，硬幣累積越多，消費者常不便攜帶，或習慣留在家中，而商家做生意結帳也常缺少足夠的零錢，不時跑銀行換錢。他說，自己與朋友也常有這些困擾，甚至在寫企畫中，曾要求團隊成員回家算自己散落四處的零錢有多少，竟然算出平均一個人有500元的閒置零錢，非常驚人。

張愷元說，由於中南部不盛行電子支付，「共享撲滿」可回收民眾身上多餘的零錢並存進戶頭，讓需大量使用零錢的商家可直接提領。商家使用「共享撲滿」需申請APP帳號，透過QR碼認證領錢後，可直接從商家銀行帳戶扣除提領金額。

消費者則可利用APP綁定手機號碼、電子票證或銀行帳戶，只要有1張悠遊卡或一卡通就能使用機器，在減少使用零錢的同時，也推廣電子支付。

(中時)