大陸國際學校風行 學費水漲船高
大陸國際學校盛行，各校學費也被炒作到水漲船高，甚至比英國小王子喬治要就讀的私立學校貴上2至5萬元人民幣。
英國小王子喬治，將於今年9月於英國私立學校托馬斯巴特西就讀，根據2016年英國雜誌《Tatler》公布的學校指南，喬治每學期的學費為52488元（人民幣，下同），若以英國三學期為一學年的方式計算，喬治學費每年約15.7萬元，和大陸國際學校相比，學費便宜了2至5萬元人民幣。
大陸許多國際學校、外語學校迅速發展，除了家長的追捧，各校也前往國外招生、設立分校。在大陸招生瘋狂的情況下，不少國際學校的學費都被炒作到水漲船高，單是幼稚園學費就普遍高過10萬元以上，甚至可達20萬元。
大陸菁kids網指出，北京德威英國國際學校的幼兒班和學前班，每年學費約17萬元，此後按年級加價，而最貴的12、13年級學費可達26.6萬元。
對於學費價格高昂，中國教育在線總編輯陳志文說：「國際學校學費昂貴，是供需不平衡的表現，從市場角度觀察，收費的高低並沒有問題。」並表示，官方很難將學費統一，只能由各校自行決定。
(旺報)
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