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桃園球場掛上奪冠年份看板 全猿主場再進化

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Lamigo桃猿
Lamigo桃猿在桃園主場掛上六個看板，增加主場氣氛。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿主場桃園棒球場，今年又增加新裝飾，在本壘後方一二樓看台間，將球隊從la new時期的奪冠年份與退休背號，設置6個新看板，供球迷欣賞。

桃猿
2006年LA NEW時期隊史首冠，以及2012年總冠軍。(周鎮宇攝)

桃猿
2014年與2015年桃猿完成二連霸。(周鎮宇攝)

猿隊近幾年幾乎都會在桃園棒球場增加新設施，包含去年的大盛座位席以及LED環狀燈牆，而今年則是改建球員水療室，不過也不忘在球員看的到的地方增加新看點，就是增加從la new時期2006年、2012年、2014年與2015年的奪冠年份看板，增加主場氣氛。

桃猿
Lamigo永久退休背號，陳金鋒的52號，以及球迷專屬的10號背號。(周鎮宇攝)

另外去年從球員退休的陳金鋒背號52號，以及球迷專屬的10背號，都屬於球團永久退休背號，也分別設置看板，掛在球場內。

(中時電子報)

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關鍵字：Lamigo桃猿
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