歡度兒童節！新北市立圖書館玩具交換趣

新北市立圖書館舉辦兒童節慶祝活動。（葉書宏翻攝）

新北市立圖書館舉辦兒童節慶祝活動。（葉書宏翻攝）

一年一度的兒童節又到來了，小朋友們既興奮又期待這個專屬他們的節日，為特別配合4月份兒童節的到來，新北市立圖書館將於4月1日上午10點淡水分館、4月1日淡水水碓分館、4月1日淡水竹圍分館、4月1日永和親子圖書室、4月30日三重東區分館、4月29日蘆洲兒童親子分館、4月29日土城親子分館以及鶯歌分館皆有辦理玩具交換童樂會，讓他們的玩具總動員，玩一次大風吹，使小朋友體驗分享的樂趣。

另於4月2日下午2點，淡水分館、淡水水碓及淡水竹圍分館聯合舉辦圖書館尋寶趣，陪伴小朋友在快樂中學習，歡度不一樣的兒童節。新北市立圖書館各區分館發揮創意巧思，針對不同年齡的小朋友，推出精采又有趣的閱讀派對。

為了讓小朋友能過個不一樣的兒童節，新北市立圖書館各區分館特別針對不同年齡的小朋友規劃了各式兼具趣味及創意的閱讀派對，準備陪小朋友快樂過節。淡水水碓及淡水竹圍兒童室聯合兒童親子館共同特別在兒童節期間邀請小朋友帶著家裡用不到的玩具來參加交換，讓珍貴的玩具資源能交給下一位需要的主人，每個小朋友都能交換到喜愛的玩具便是資源共享與再利用的概念。

這次也特別跟玩具銀行合作，他們有豐富的玩具資源，推廣親子共學共玩、環保回收等理念，期望延續玩具價值，配合本次活動資源共享與利用精神，玩具銀行提供多元的玩具類別，包含社會文化玩具類、細動作玩具類、語言類、美感玩具類、認知玩具類等，讓玩具交換童樂會有更多的選擇性。

此外，配合兒童節的到來，新北市立圖書館自即日起舉辦了一系列極富趣味性的兒童系列-「新北創新雞(機)兒童尋寶趣」活動，包括4月1日汐止大同分館的浩瀚書海親子尋書闖關活動，藉由親子組隊以闖關方式進行，考驗親子間的默契、三峽北大分館的「寶寶抓周趣」、4月1日至4月3日板橋四維分館「啄出閱讀寶貝」的戳戳樂活動等一系列豐富又有趣的親子活動。

新北市立圖書館兒童節系列活動將一路歡樂到四月底，小朋友可以選擇自己喜歡的活動參加，趕快親自走一趟，圖書館還有許多有趣的地方等你來挖掘，歡迎大朋友小朋友一起到圖書館玩閱讀遊戲，共同感染兒童節的歡樂氣氛，度過充實有趣的4月。詳細資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

(中時)