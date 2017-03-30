蝶戀花懲處 觀光局長、公路總局局長傳各1大過

蝶戀花旅行社遊覽車翻車33死事故，交通部經1個半月調查，相關懲處傳已出爐，包括觀光局長周永暉、公路總局局長陳彥伯各記1大過，2個單位底下還有副局長、組長、科長、副總工程司、監理所所長、監理站站長遭記1小過。交通部長賀陳旦、政務次長王國材未接電話，其他高層則低調不願證實，表示看過該份公文，但不知道最終結果如何。

蝶戀花事故後，傳出周永暉與陳彥伯皆遞出辭呈，但交通部表示要等調查告一段落，再處理相關懲處。

周、陳2人稍早表示，知道懲處內容，也尊重決議，若有不足之處將繼續改進。

(中時)