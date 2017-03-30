達欣直落四勝裕隆 摘SBL第14季冠軍

第14季超級籃球聯賽（SBL）今天落幕，達欣工程靠著本土鐵三角蘇翊傑、周儀翔與林宜輝聯手拿下62分，以98比77擊敗裕隆納智捷，在總冠軍賽系列以直落四摘下冠軍，相隔7年再奪總冠軍。

達欣上次是在第6季總冠軍賽以4比3力克台灣啤酒摘冠，今年再度奪冠，也是隊史第二座SBL冠軍盃。後衛蘇翊傑在系列賽除了第3戰之外，另外3戰都有20分以上的演出，繳出平均13.5分、5.5籃板與5.5助攻的成績，獲選為總冠軍賽最有價值球員。

總冠軍賽以直落四結束，是SBL總冠軍賽改為7戰4勝制以來，第2度出現直落四奪冠的情形；璞園建築在第9季總冠軍賽也是以直落四擊敗達欣。

達欣在上半場以46比40領先，裕隆在第3節一度將差距縮小到兩分，但裕隆洋將賀夫對達欣洋將布拉一次惡意犯規，比賽局勢瞬間改變，達欣隨後一波猛攻，在第3節結束時以76比60拉開領先差距，順利摘冠。

達欣本土鐵三角蘇翊傑攻下21分、例行賽最有價值球員周儀翔拿下全場最高的26分，老將林宜輝也有15分進帳，3人合力摘下62分，本土戰力充份發揮，是致勝關鍵。

裕隆則只有賀夫和周士淵得分達兩位數，賀夫有18分、6籃板，周士淵則摘下15分。

獲選總冠軍賽最有價值球員的蘇翊傑表示，原本就希望今天把比賽終結，大家都盡力了，也才能以4比0順利拿下總冠軍，感謝球迷的支持，有球迷的支持才有這座總冠軍。

周儀翔則指出，很渴望這個冠軍，能奪冠很開心，這次與球隊、隊友一起成長，才能拿下這座總冠軍，今年球季對他意義重大，他將會終身難忘。1060330

(中央社)