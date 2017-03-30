北韓稱與大馬協議 歸還金正男遺體

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北韓今天表示，已與馬來西亞當局達成協議，由馬國將2月間在吉隆坡機場遇害的男子遺體歸還北韓。馬國「中國報」報導，遺體已送上客機飛往北韓。

南韓和美國官員指出，這名男子就是北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男，但北韓方面並未承認死者此一身分。

北韓中央通信社（KCNA）報導，遺體將送回北韓以交給死者家人；並說，北韓與馬國將取消各自境內的對方僑民出境禁令，原本困在平壤的9名馬國公民將在明天上午返抵吉隆坡。

中央通信社並說，雙方是經過近來在吉隆坡的談判，達成這項協議。1060330

(中央社)