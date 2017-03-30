中和地政106年第2季藝文聯展 5日登場
新北市中和地政事務所4月5日至6月30日在大門入口一樓藝文櫥窗舉辦「藝術壓花與蝶古巴特展」，展出藝術壓花中心李美惠老師的壓花作品；另於一至四樓大地藝廊舉辦玄奘大學視覺傳達設計學系莊凱如老師之「視覺創作展」，希望藉由本次藝文聯展，與大家分享藝術創作的美好與喜悅，歡迎大家踴躍前來參觀！
中和地政事務所表示，本次「藝術壓花與蝶古巴特展」集結了新莊社區大學藝術壓花與蝶古巴特班師生創作之作品，蝶古巴特~Decoupage源自於法文動詞，意思是將美麗圖型剪裁、拼貼裝飾於家飾物品或傢具上，展現出創意設計的裝飾藝術。此次作品材料多取自生活中的用品，以一幅幅立體壓花構成平面圖畫、木器、首飾、家飾等作品，展現出裝飾藝術的高度技法！
「視覺創作展」係由玄奘大學視覺傳達設計學系莊凱如老師，透過視覺建構與科技藝術理論之結合，以及藝術設計造形美感能力的培養，勾勒出現實生活中的異想世界，其多變的設計感相信能帶給欣賞者在視覺上的驚艷與豐富想像力的激盪，值得細細品味。
中和地政所指出，為美化洽公環境及提升藝術涵養，該所將持續定期展出不同的藝術創作，也廣邀各界藝術工作者及藝術團體參與展出，希望透過每次不同的主題展覽，體驗不同凡響的藝術饗宴。
(中時)
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