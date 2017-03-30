台中新光三越第1季化妝品業績 居全台百貨業之冠

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台中新光三越「初夏購物節」自明（31）日起，VIP全館預購會開打，貴賓卡友消費最高23％回饋率。（圖／曾麗芳）

台中新光三越「初夏購物節」自明（31）日起全館VIP預購會開打，主打化妝品吸客！（圖／曾麗芳）

台中新光三越今年第1季化妝品業績與成長率、雙雙居全台百貨業之冠，單是首季就賣掉1萬多條唇彩！挾著化妝品的亮眼業績，自明（31）日起推出「初夏購物節」VIP預購會，端出逾50萬組化妝品優惠組、最低下殺3.1折起搶客，預期將掀起中台灣百貨市場另一波購物狂潮，為母親節檔期提前暖身！

新光三越百貨台中店長曹美虹表示，化妝品每年可為台中店帶進約25億元業績；今年首季在韓劇帶動下，唇彩業績激增4成，而粉底、個性香氛同樣熱銷，化妝品平均客單價增加約500元，帶動化妝品首季業績成長1成，成長幅度居全台百貨業之冠。

曹美虹表示，「初夏購物節」自4月6日至26日為期21天，首12日推出貴賓卡友獨享的「滿千送百」電子禮券回饋；首4日新光三越聯名卡與貴賓卡，滿5,000加碼再送300元商品禮券。尤其看好化妝品、與生活相關的家電、家用品等業績表現，業績目標挑戰16億元、年增率3％。

其中，家電精品化已是趨勢，台中新光三越選出話題新機、家電神器：包括日本最火紅設計家電BALMUDA，推出榮獲德國紅點設計大賞GREENFANCIRG循環扇；享受如剛出爐般美味的蒸氣烤麵包機，預購享9折優惠；還有，年度銷售冠軍的DYSON智慧空氣清淨氣流倍增器；延續去年熱賣百台的Panasonic、Roomba、LG掃地機器人等。

此外，台中大遠百「美麗購物節」自3月16日VIP預購會到3月29日止，業績已達9億元、年增率2％，尤其以化妝品及家用家電等業種，業績表現較好，帶動今年首季業績達31億元。

另外，中友百貨25週年慶在「滿千送百」及家族會員禮、中友購物網增置行動版網頁，整合中友APP約20萬會員，業績成長超出預期等帶動下，自3月16日預購會開跑到3月29日止，業績達6.89億元，年成長3.6％；而廣三SOGO「全館感謝祭」自3月16日預購會至3月29日，業績成長約2.6％。

(工商)