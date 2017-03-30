昆明女大生網貸借1萬還5萬 警調查
中國昆明一高校（台灣稱大學）李姓女學生在網路上借款1萬元人民幣，還了5萬元後，仍被借貸公司追著還款，無奈之下，只能報警。
《昆明日報》報導，今年3月10日，盤龍區司法局法律援助中心接獲李姓女大生的求助。她說，去年9月開學時因不小心遺失學費，著急之下向網路借貸公司借款1萬元。
借錢時，借貸公司一名工作人員讓她說出住址、家中人員、電話等個資。之後沒多久，借貸公司就催著她還款，還不停致電她的家人。
家人聞訊後，拿出錢幫她還款。未料，這是高利貸，半年之內家人已連本帶息還了5萬元，但對方一直說不夠。
法律中心工作人員瞭解情況後，建議李姓女大生去報警，保護自身的權益。公安機關說，已受理報案，正在追查放貸人。
(旺報)
關鍵字：借貸
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