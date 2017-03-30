SBL》不是亂臭屁！蘇翊傑帶傷展霸氣
最近討厭別人叫他過往綽號「小四」的達欣後衛蘇翊傑，儘管從高中時期以來，一直給人相當臭屁形象，但在今年總冠軍賽，他重新證明身價，更獲總冠軍賽MVP，特別是他從第2戰開始就帶傷上陣，這種拚戰精神令人不感動都不行
蘇翊傑從強恕高中就開始打出名號，隨後就讀台灣師大，且在第3季SBL當選年度新人，第4、第9與第12季拿下年度助攻王，其中第9與第12季更入選年度第一隊，不只待過達欣，也曾效力過台啤與富邦等隊。
只是蘇翊傑兩度前往中國大陸CBA挑戰(待過新疆與佛山)，卻都未受對岸球隊重用，也沒把該有身手展現出來，2年前在SBL季後賽的「踢球爆走」事件，更是重挫他的形象，只是本季重新回到老東家達欣，他真的不同了！
畢竟已過「而立」之年，蘇翊傑過往容易在場上爆走的壞脾氣，逐漸有所控制，儘管他仍愛碎碎念，起碼本季他開始展現跟過往不同的沉穩個性，要不是飽受足底肌膜炎所苦，他應該很有機會挑戰助攻王與年度第一隊。
來到今年總冠軍賽，蘇翊傑更是找回過往霸氣，就算第2戰扭傷腳踝與手腕挫傷，卻在今年決賽中，徹底把葛記豪、陳世念兩名裕隆後衛比了下去，他的犀利切入與中距離跳投，加上穩定罰球，令人不禁懷疑他是否嗑藥了。
事實上沒錯！蘇翊傑真的「嗑藥」了，只是他並非吃什麼違禁藥品，而是止痛藥，畢竟腳踝與手腕同時受傷，對1名必須大部分時間持球進攻的後衛來說，吞止痛藥是他唯一可以續拚下去方式，就算仍然很痛，他卻全都忍了。
如今蘇翊傑用實際行動與場上表現，成為達欣拿下隊史第2冠的功臣之一，證明他已不再是過去那個整天爆衝的毛躁小子，而是更懂如何以團隊為重，也會控制脾氣的成熟後衛，所以他要繼續這麼臭屁，就讓他臭屁下去吧！
(中時電子報)
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