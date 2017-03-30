花蓮市再傳死亡車禍！ 男疑闖紅燈遭撞飛慘死

24歲的李姓駕駛行經中央路四段與十六股大道交接口，撞上突然竄出的57歲郭姓男子。（張祈攝）

同樣24歲的葉姓駕駛為閃避郭男，推撞機車拖行150公尺遠。（張祈攝）

郭男接下父親農務1年多，卻在每天送菜必經之路遇上死劫。（張祈攝）

花蓮市今天傍晚近7時又傳出一起死亡車禍，24歲的李姓駕駛行經中央路四段與十六股大道交接口，撞上突然竄出的57歲郭姓男子，郭男先是遭撞飛30公尺後倒臥慢車道，機車則接續由後方外側駕駛轎車推撞150公尺，郭男經搶救後仍傷重不治。

事發當時自強派出所副所長陸傳廣正在中央路上進行巡邏勤務，先是看到對向車輛「冒出火花」，以為是撞到分隔島，向前一看才看到事態嚴重。聞訊後趕來的郭男雙胞胎弟弟說，哥哥1年前接下父親的農務工作，平時早上、傍晚都會出門送菜，怎麼知道會在每天必經之路遇上死結，目前8旬老母親還不知道噩耗，自己也不知道該如何開口。

車處組小隊長呂國成表示，經轎車行車紀器顯示，由北往南行駛的李男行經中央路四段與十六股大道交接口，因行使紅燈車道的郭男突然竄出，閃避不及迎面撞上，郭男遭撞飛後，後方24歲葉姓駕駛為閃避郭男推撞機車，拖行150公尺後停下，2名駕駛並無酒測反應，詳細肇事原因仍在調查中。

(中時)