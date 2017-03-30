SBL》特稿分析 裕隆為何輸得這麼乾脆？
挾著例行賽第2，且跟達欣僅有2場勝差氣勢闖進今年總冠軍賽的裕隆，卻在總冠軍賽一路被達欣壓著打，甚至失去奪下史上最多冠(5次)機會，理由無非出在「身材」、「年紀」與「奇兵」3大因素，達欣的奪冠一點也不僥倖。
身材對抗輸一大截
從今年總冠軍賽系列戰中，乍看之下，雖然身材高度相差不多，卻在對抗強度上，達欣優於裕隆一大截，扣除「印度姚明」布拉，達欣還有林宜輝、周儀翔、蘇翊傑、黃鎮、張智峰等對抗強度很高的好手，裕隆防線幾乎無力抵擋。
原本在籃板上，裕隆就居劣勢，再加上身體對抗的弱勢，才會造成每當裕隆有機會追上，卻又遭達欣利用強行切入突破取分，或是切入分球到三分線外出手命中打法重新拉開差距，難怪裕隆大部分時間怎麼也挽回不了頹勢。
裕隆主力老化嚴重
今年總冠軍賽更可看出，裕隆幾乎都靠老將撐場面，除了26歲的周柏臣以外，包含賀夫、周士淵、呂政儒、陳世念、葛記豪等人平均年齡已到33歲，反觀達欣先發5人平均年齡才27歲，體能上明顯占據極大優勢。
正如裕隆執行教練魏永泰所說，裕隆幾乎都輸在最後3分鐘，等同他在自己坦承過於依賴老將，畢竟裕隆例行賽太過追求勝利，造就潘冠翰、柯旻豪、盧冠良、胡凱翔、吳怡斌等人未獲成長機會，有此無奈結果也屬當然。
達欣場場都有奇兵
比起裕隆可用之兵不多窘境，達欣每場總冠軍賽都有奇兵跳出，展現兵多將廣一面，像是首戰末節有林冠綸投進2顆關鍵三分球，第2戰變成林宜輝末節獨拿12分，第3戰換成黃鎮末節飆3個三分球，裕隆根本防不勝防。
其實達欣還有1位「隱藏版」英雄，那就是35歲老將張智峰，別看他在總冠軍賽上場時間不多，數據也不亮眼，但他只要上場，都能展現過人拚勁或鬥志，適時激起隊友士氣，頓時給人「家有一老、如有一寶」感受。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。