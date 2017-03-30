新竹市社工日 五月天錄影力挺「讚聲」

新竹市政府今晚間在大遠百威秀影城慶祝年度社工日，以包廳電影欣賞方式回饋社工夥伴，天團「五月天」更特別錄製影片力挺。(郭芝函翻攝)

為感謝社工默默付出、無私關懷，新竹市政府今晚間在大遠百威秀影城慶祝年度社工日，以包廳電影欣賞方式回饋社工夥伴，天團「五月天」更特別錄製影片力挺，讓社工們又驚又喜，直說是「最美好的社工日禮物！」

今年適逢臺灣「社會工作師法」通過第20年，20象徵成年，是重要里程碑，特別邀請同樣與20有關、今年成軍20年的重量級貴賓「五月天」，為新竹市社工夥伴們錄製影片力挺「讚聲」，影片中感謝社工付出與努力，更約好一起邁向下一個20年，播放時全場一片歡呼。

市長林智堅肯定社工的投入，更錄製溫馨影片和五月天另類「同台」，他感謝社工們每天都設身處地協助需要幫助的市民朋友，讓新竹市更加溫暖、更加幸福，「因為有你們的支持及包容，讓社工們秉持助人的初衷及熱誠，為這個城市努力打拚。」

社會處表示，新竹市社工領域也有著與｢社工20」相輝映的夥伴，社會處副處長魏幸雯86年社工系畢業後，考上首屆社工師，即投入社工職場，從兒少安置機構、少年犯罪預防與外展關懷、幼托服務到社會救助與老人福利等，都有她的努力足跡。

20年工作歷程中，讓她最有感的，是即便進入科技化的時代，科技產品方便了生活，但社工與人相處的工作屬性，透過人與人直接的接觸相處互動，傳遞服務關心和愛，魏幸雯說，有溫度的社會工作，仍與有需要的人們一直站在一起。

同樣也是首屆考上社會工作師的尖兵、新竹家扶中心主任沈俊賢，回顧自己進入家扶中心滿20年至今，從間接服務的學術環境研究及行政工作支援，到921地震成為受災戶，在災區體悟破碎家庭失親孩子的需要，為了消除弱勢家庭兒少機會的不平等，從此堅定致力陪伴守護及培力成長。

沈俊賢說，20年在實務現場，抱持著每個孩子都一樣的信念，一邊陪著自己孩子成長，也勉力投入兒少家庭工作，看見一個世代的蛻變，是因為做得久、看得到改變，工作的價值意義是生命價值的實現，於是能繼續堅守社工崗位，繼續陪伴走向下一個20年。

社會處表示，面對現今越趨複雜的社會問題，社工也處在三高的工作環境：高壓力、高負荷、高風險，儘管如此，無私的付出及高度的使命感，一直是社工最可貴的工作價值與理念，社工將扮演社會福利的重要推手，積極整合公、私部門資源，將服務輸送到社會每個角落。

(中時)