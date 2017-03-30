浙江建立涉台法律顧問制度 保護台胞合法權益

新華社報導，為依法保護台胞、台商合法權益，化解兩岸經貿糾紛，「浙江省台灣同胞權益保護法律顧問單位」30日正式揭牌，透過聘請律師事務所及常年法律顧問，為在浙台胞、台商發展提供法治保障。

報導稱，作為與台灣經濟文化聯繫最為密切的省分之一，浙台經貿聯繫緊密，也讓兩地經貿投資方面的商事糾紛、各級法院受理的涉台商事案件數量不斷增加。

(工商)