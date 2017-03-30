觀光局長公路總局長記大過　等交長批示

我要評比

交通部人事處今天證實28日召開人評會，針對國5蝶戀花翻車事件，決定對觀光局長周永暉、公路總局長陳彥伯記大過一次，懲處案等候交通部長賀陳旦批示。

交通部人評會通過的懲處案已送請交通部長賀陳旦批示。

周永暉與陳彥伯在蝶戀花事件後，紛紛提出請辭，賀陳旦當時並未核准，只表示，等了解事故原因後再處理。

公路總局遭記小過的有副局長、副總工程司、監理所所長、監理站站長。

觀光局被記小過的有副局長、組長及科長。

2月13日蝶戀花旅行社的遊覽車在國5發生嚴重翻車事故，造成33人不幸罹難、11人受傷。1060330

(中央社)