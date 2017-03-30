方皓玟為《一念無明》閉關 催淚感情戲糾心

方皓玟因演出《一念無明》，入圍香港金像獎最佳女主角。（甲上娛樂提供）

在《一念無明》中，方皓玟（左）飾演余文樂的前女友。（甲上娛樂提供）

今年最具話題性的電影，就是余文樂、曾志偉、金燕玲、方皓玟等人主演的《一念無明》。該片挾著第52屆金馬獎最佳新導演及最佳女配角獎的殊榮，以及入圍8項香港電影金像獎的威力，4月7日將在台灣上映。影評認為該片的戲劇張力及真實世界的獲得的各獎項肯定，與入圍今年奧斯卡金像獎的《海邊的曼徹斯特》相當類似。

片中飾演余文樂前女友的香港女歌手方皓玟，對感情的詮釋及催淚情緒爆發力，直逼《海邊的曼徹斯特》女主角蜜雪兒威廉斯扮演的前妻角色，雖然兩人戲份不多，卻依然能讓觀眾感受到她們心中壓抑的愛恨交錯，因而讓方皓玟與在片中飾演余文樂母親的資深演技派女星金燕玲一起入圍香港金像獎最佳女配角。

其實對台灣7、8年級的觀眾來說，方皓玟並不陌生，因為她的演藝之路起點，就是台灣。她在1999年參加由香港有線電視YMC台舉辦的VJ選拔賽，因而認識音樂製作人曾頌勤，並加入新藝寶唱片；由於她對國語歌興趣濃厚，唱片公司把她送到台灣，由音樂製作人李偲菘為她量身打造新專輯，2002年推出首張國語大碟《Do You Know》，正式出道。

其後，方皓玟推出多張專輯，慢慢轉往幕後發展，成為創作歌手，也客串演出20多部電影，《一念無明》讓她首次入圍香港電影金像獎。她回憶聽到入圍消息時的心情，表示非常驚喜：「整個世界好像停頓了一整天……我是歌手出身，雖然很喜歡演戲，但沒想過能一直演戲，能夠遇到這些好角色真是非常幸運的事。我能夠參與《一念無明》演出已經很開心，從沒想過會被提名，所以當時我在家哭了很久，沉澱了很長時間。」

方皓玟表示，拍攝《一念無明》的過程中，對她來說，每場戲都是難度極高的情感戲，為此閉關一個多月不跟朋友吃飯逛街：「為了演活這角色，我揣摩Jenny的心情和狀態，把自己封閉起來甚至每天以麵包度日的生活。」

為了讓台灣觀眾先睹為快，電影公司安排《一念無明》於3月31日至4月2日在台北加映口碑場。

(旺報)