不甘被宰 重慶司機酒駕報警自首

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重慶一名劉姓司機開車出了交通事故，因不滿對方向其索賠4000元人民幣的要求，主動打電話向璧山交巡警揭發自己的酒駕行為。

重慶網路廣播電視台30日報導，3月28日淩晨1時30分許，璧山交巡警支隊接獲報案，指璧山區金劍路重百紅綠燈路段發生事故，報警人稱自己是酒後駕車，不滿對方向其索賠4000元，要警員到場處理。

警員詢問後得知，劉姓司機當晚酒後上路，未料在路上會發生擦撞事故。對方發覺他身上有酒氣，便一口索要4000元修理費。劉男不甘被宰，報警處理。

(旺報)