SBL總冠軍賽MVP 蘇翊傑意外

第14季超級籃球聯賽（SBL）圓滿落幕，達欣工程以4比0橫掃裕隆納智捷奪冠，獲選為總冠軍賽最有價值球員的蘇翊傑表示，從沒想過能拿到MVP，就是努力的打好每一場球。

達欣曾在第6季贏得隊史首座冠軍盃，相隔7年後，再度摘冠，蘇翊傑兩次都參與其中，只是7年前他仍是隊上菜鳥，如今已是達欣後場不可或缺的靈魂人物。

蘇翊傑說，第一冠時年紀還小，大部份時間扮演配角；如今年紀已大，球技也成熟許多，帶領著年輕球員成長，其他隊友也很努力，一起把冠軍拿下來，意義特別不一樣。

在這4場比賽中，蘇翊傑除了第3場之外，單場得分都在20分以上，繳出平均18.5分、5.5籃板與5.5助攻的成績，拿下總冠軍賽最有價值球員毫不僥倖。

對於能夠以直落四橫掃，蘇翊傑坦言也有點意外，他說，沒想過會直落四，但每場專注的掌握比賽，把節奏抓住，做好細節，一場一場贏下來。1060330

(中央社)