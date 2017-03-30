警消抗議年改 徐國勇辦公室主任詛咒「趁清明不會早點去死」

台灣警消聯盟昨發起軍公教「遍地開花」抗議遊行，聯盟成員至考試院陳情時想用繩索將拒馬拉開。（資料照片，陳君瑋攝）

徐國勇辦公室主任林育卉詛咒退休警消「趁清明不會早點去死」。(翻攝自林育卉臉書)

退休警消人員昨兵分7路包圍政院、立院，抗議年金改革。行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉(林小方)今在臉書大罵髒話「趕你羚羊啦」，還詛咒說「趁清明不會早點去死」。

林育卉怒說：「請為我鼓掌！今天一早，我就用公義之心，阻止我的盆油們，憤怒地指責他們退休金拿太多、揶揄嘲笑他們排班絕食、還嫉妒他們拿退休金雲遊四海買房買車，不可以，全部不可以。」

林育卉還嘲諷說，人家他們辛辛苦苦為國奉獻，平時在家養生益食觀察時事，洞悉中國歷史隨時實地考察，引經據典以古諫今蔣公萬歲，甚至不顧耄耋之年還要四仰八叉地躺大馬路，這些年他們為國家拋頭顱灑熱血，早把心給熬成玻璃了，怎麼能罵他們不公義...，「我錯了，沒有不公義，在他們眼中我們是僕役是賤民，是我們該雙手奉上」。

稍晚林育卉刪除該臉書內容，反遭網友怒轟：「有種不要自刪文呀～孬～」「徐國勇竟然沒請妳吃姑婆芋，難怪妳忍很久！我們上班族在辦公室可不要四仰八叉的躺著喔～有礙觀瞻～」「民盡檔都像妳這種的嗎？」

行政院發言人徐國勇晚間對此表示，不發言不當就該負責，林育卉即日起暫停職務。

(中時電子報)