阿倍野海闊天空大廈宣傳展 台北101今開跑
台北101與大阪阿倍野（簡稱：阿倍野HARUKAS）連辦兩波台日最高地標結盟活動，繼9日至4月4日在阿倍野300公尺高的展望台舉行「台北101十二周年攝影比賽作品精選展」後，今（30日）起至4月28日再於台北101觀景台5樓售票處及89樓舉辦「2017阿倍野海闊天空大廈宣傳展」，台北101總經理陳世明表示，台日地標結盟是「台日最高友好」且能促進觀光，未來雙方還有更多合作值得期待。
隸屬近鐵不動產株式會社的阿倍野海闊天空大廈，2014年3月7日落成至今滿3周年，高300公尺、地上60層、地下5層，是集結辦公室租賃、飯店、購物、餐飲、娛樂及觀光景點、美術館等的複合式建築，與台北101一樣是綠建築，都採複合式經營。
近鐵不動產株式會社專務董事西村隆至表示，攝影展開辦以來反應佳，這次再推宣傳展，可讓阿倍野更打開在台知名度，且能促進台、日旅客交流。日本台灣交流協會台北事務所經濟部主任中杉元表示，去年台赴日、日到台觀光人數皆成長1成，兩地交流人數超過600萬人次，他與交通部觀光局副局長劉喜臨都看好「台日最高友好」結盟未來的發展。
在「2017阿倍野海闊天空大廈宣傳展」上有平面及多媒體影片介紹日本大阪地區的特色，及阿倍野海闊天空大廈核心設施，包含大阪萬豪都酒店、美術館、近鐵百貨海闊天空總店、海闊天空展望台；同時設置官方吉祥物ABENOBEAR合照區。今午1時30分起在89樓有101隻各式尺寸的ABENOBEAR玩偶抽獎活動，頭獎為高約1公尺的特大號ABENOBEAR，吸引遊客駐足、試手氣。
(中時)
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