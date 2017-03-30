金賢重又惹事 酒駕被抓包

根據南韓「東亞日報」旗下有線綜合電視台Channel A報導，南韓男星金賢重，26日凌晨2時在首爾松坡區開著高級進口車酒駕被抓，當時酒測值高達0.075%，當場被警方吊銷駕照。

案發當時，金賢重開著高級進口車，在馬路信號燈變成綠色後許久依舊不動，後方車輛警覺不對勁，報警處理。警方到場後才發現開車的正是金賢重本人，因為喝酒而在駕駛座上睡著了，不過他卻辯稱只和朋友喝了兩罐啤酒。

金賢重所屬經紀公司隨即發表聲明表示，金賢重是在26日與朋友私下喝酒，當時因為停車場管理員要求把車移動才開車，移動距離僅1公里不到，而且他也因為多日準備演出而熬夜，事發後已被警方吊銷駕照，經紀公司強調，金賢重會深切反省，不會再發生類似情況。

原本前途看好的金賢重，近3年來因家暴女友官司纏身而重傷形象，不過，今年這起官司案情大翻轉，檢方指金賢重前女友所說的施暴、流產全是假，剛洗脫罪名的金賢重，退伍後力圖在南韓演藝圈重新起步，不料卻又因酒駕而傳出負面新聞。1060330

(中央社)