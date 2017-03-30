川習會4/6舉行 料觸及貿易北韓台灣議題

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中國大陸外交部今天表示，大陸國家主席習近平下週將在佛羅里達州會見美國總統川普，終結數週來對於兩人將面對面商討棘手議題的揣測。

川習會將於川普擁有的馬阿拉歌高檔渡假村（Mar-a-Lago）舉行。川普上任後，不斷抨擊北京貿易政策及不願就核子和飛彈計畫施壓北韓，美中關係因此陷入緊張。

美中兩大領袖這場會面預計4月6日至7日登場，對未來數年中美關係的定調將至關重要。

大陸外交部發言人陸慷在例行簡報會上告訴記者，習近平赴美前將先前往芬蘭進行國是訪問，這將是習近平今年造訪的首個歐洲聯盟（EU）國家。

會談細節據傳已在大陸國務委員楊潔篪訪美和美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）訪中時敲定。

北京外交消息人士告訴記者，這場會面主要將聚焦讓2位領袖有機會認識彼此，棘手的議題則可能以後再談。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）副會長包道格（Douglas Paal）表示：「這場會面可能是和平的戰略性貌合神離，結合致贈經濟禮物，之後才會爆發貿易、區域熱點和人力資源議題風暴。」

但川習將難以避免談及兩國立場分歧的眾多緊張議題。

歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）資深顧問萊文（Henry Levine）則表示：「這場會談及美中關係是否向前邁進，焦點可能圍繞著川普政府表示有強烈興趣的議題，包括貿易、北韓、南海和台灣政策。」萊文曾為美國政府研究中國議題。

習近平將成為自川普上任後，蒞臨川普馬阿拉歌高檔渡假村的第2位國家領袖。

馬阿拉歌高檔渡假村的隨性風，將讓川普無需以盛大排場及國是訪問規格接待習近平。

川普2月在同地點會見日本首相安倍晉三，被稱小白球外交。

不過大陸執政共產黨視高爾夫為資產階級奢侈活動，對他們認為與貪腐扯上邊的高爾夫球場採取打壓措施。1060330

(中央社)