李千娜好會投 賭贏百張公益包票
歌手李千娜今天參觀小積木大冒險特展，玩積木投石機與主辦單位打賭，投進對方要包100張她的演唱會門票做公益，結果成功進球。
李千娜今年5月13日將在台北Legacy舉辦讚聲演唱會，緊鑼密鼓籌備開唱，加上近來忙宣傳影劇作品，日前累到發高燒住院。下午現身小積木大冒險特展，她笑稱加緊養病，全為來看最愛的積木展。
在展場看見積木投石機，李千娜興奮搶著玩，主辦單位代表開玩笑說，「這個非常難，妳一定投不進」，激起李千娜好勝心，自誇運動細胞很好，要大家別小看她。
當場與主辦單位代表打賭，進球對方就要包下100張演唱會門票送給公益單位孩童，主辦單位代表豪邁答應，結果李千娜第8球真的成功投進，興高采烈直呼「我就說我運動細胞很好」，並不斷提醒對方遵守約定，否則要投訴媒體，逗笑全場。
被問到演唱會嘉賓？李千娜說，是男生且很重量級，開玩笑稱說不定是歌手林俊傑或周湯豪；至於演唱會服裝，製作人特別交代要露腿，讓她笑喊大腿備受肯定。1060330
(中央社)
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