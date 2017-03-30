盼了10年 台江文化中心明年將竣工啟用
台南市安南區即將擁有一座複合式的台江文化中心！全國首件由地方催生，引頸期盼10年的台江文化中心，2015年12月開工迄今，陸續完成地下室停車場、圖書館、舞蹈教室、排練場等空間結構體，工程進度達39.21%，超前預定進度8.25%，預計將於明年9月竣工。
台南市長賴清德今天實地視察表示，台江文化中心催生過程可視為台南市開放政府政策的典範，充分展現開放決策的精神，包含地點、興建方式、建築功能（包含劇場、圖書館、社區大學）等內容皆為地方人士由下而上、共同討論出來的結果，再交由文化局負責執行，未來將成為在地培植文化的重要基地。
他說，縣市合併以來，以打造台南市為台灣文化首都為施政目標，讓市民對此城市產生認同及光榮。在文化硬體建設方面，規劃五大文化園區，包含赤崁文化園區、水交社文化園區、新化大目降文化園區、玉井噍吧哖事件紀念文化園區及左鎮菜寮化石文化園區；此外，文化界期盼60年的美術館，也預定明年完工。
賴清德表示，圖書館建置及活化亦是文化建設重要的一環，已陸續完成學校圖書館的誠品化、37個行政區圖書館優質化、新建土城分館、南區鹽埕分館、東區裕文分館，未來規畫於永康區新建符合直轄市規格的總圖書館，於新營區設立國家圖書館南部分館，以達到文化首都、書香城市的目標，讓市政持續進步。
文化局指出，台江文化中心工程於去年進行地下室開挖作業時，因原設計擋土工法未考量基地地層軟弱問題，開挖到地下2米深度即造成鄰接道路有沉陷、側向變位，產生明顯裂縫。文化局收到工地通報後隨即要求停工，加強安全觀測，並會同大地技師檢討擋土支撐設計後，辦理變更設計，追加全區水平安全支撐。
雖因去年遭遇地下室開挖問題使進度稍有遲緩，所幸後續整體工程在施工及監造單位配合努力下，逐步趕上甚至超前預定進度，目前工程進度維持超前。另外，為達到無縫接軌的場館經營，文化局已成立台江文化中心經營發展委員會，與地方緊密合作，商討營運方針及進駐單位事宜，並著手籌備明年開館大戲、展覽等，期待明年台江文化中心開館，能成功打響第一炮，讓台江文化中心成為大台江地區最重要的終身學習及表演藝文中心。
(中時)
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