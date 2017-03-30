微風母親節超殺 5館聯手滿千送百
微風集團13日至5月14日母親節檔期，5館聯手最低門檻滿3000送300起，還有汪小菲為愛妻大S開設的S Hotel飯店套房抽獎，趁此在精品定位的微風廣場、微風信義血拚相對好康。
微風廣場13至26日化妝品/保養品當日單筆滿3000送300酬賓券；14日至5月1日於指定餐飲專櫃打卡並將訊息設為公開，有機會抽香茅廚雙人套餐。微風信義13日至5月14日滿額送酬賓券，指定專櫃滿5萬送1500，高級珠寶滿3萬送1500，國際精品滿萬送千，國際名品/服飾/時尚家居滿5000送500，流行運動/化妝品/香氛滿3000送300；MADISON引進全智賢代言的韓國設計師鞋款Suecomma Bonnie春夏新品，享滿5000送500。
微風松高13日至5月14日滿額送酬賓券，全館指定櫃位單筆滿3000送300、B2F指定餐飲滿千送百，限量500份；微風南京滿額送酬賓券分波段，13至26日香氛保養專櫃滿3000送300、27日至5月14日全館除餐飲外滿3000送300、指定專櫃滿千送送500；13日至5月14日全館單筆每滿2000可抽S Hotel豪華房、每滿5000可抽S Hotel經典房。微風台北車站28日至5月14日當日全館累滿1200可兌換泉發蜂蜜玫瑰香氛沐浴鹽，限量500份。
(中時)
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