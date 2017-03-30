陸已故前大使吳建民基金會成立 弘揚外交理念

大陸前駐法大使吳建民去年6月不幸車禍身故，其家人30日在北京舉行「吳建民公益基金會」成立儀式，特別選在吳建民的78歲誕辰這天，基金會宣告成立。未來將致力於繼承和弘揚吳建民先生和平發展的理念，為促進中國和世界各國的和平發展做出貢獻。

吳建民先生曾擔任中國大陸外交部發言人、駐荷蘭大使、駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、駐法國大使、外交學院院長、國際展覽局主席、全國政協外事委員會副主任等重要職務，2016年6月，吳建民先生在武漢因意外車禍不幸逝世。

為繼承吳建民先生為中國和世界和平發展而奮鬥終生的精神，完成其未竟的事業，吳建民先生夫人施燕華和吳建民先生生前好友等各界人士一道，共同發起成立該基金會。

中新社報導，在成立儀式上，施燕華女士激動表示，建民退休後比退休前還忙，他是個工作狂也是學習狂。被問到為何如此忙碌，吳建民總會回答她，「為國家做點事」。在施燕華看來，吳建民公益基金會就是延續吳建民先生的精神，繼續「為國家做點事」。

在吳建民公益基金會的團隊中，有一位28歲的青年人陳偉傑，目前為吳建民基金會的項目主管。這位外交學院同學曾跟隨吳建民先生工作數月，也曾在去年的同場車禍中受傷。吳建民公益基金會名譽會長趙啟正在成立大會上數次哽咽，特別提到陳偉傑的人生志向：「這個年輕人今年只有28歲，也要立志從事外交事業。」

據介紹，基金會聘請趙啟正為名譽會長，施燕華為會長；聘請龍永圖、沙祖康、馬蔚華、鄭永年、王輝耀等大陸外交界知名人士為高級顧問；一致推舉吳建民先生的弟弟吳建勝為理事長。

基金會將主要從事以下工作：支持和資助中國和平發展外交理念和實踐研究；設立國際青年訪問計畫，推動中外優秀青年交流互訪；設立獎學金、助學金，培養有志於國際交流事業的優秀青年人才，幫助貧困地區的孩子順利成長；支持與交流學有關的課題研究和學科建設，為提高中國社會的交流能力做出貢獻；與國際、國內各界「吳建民之友」合作，組織、參與和支持有助於促進中外交流合作的公共外交和公益慈善活動。

(旺報)