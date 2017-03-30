開季3人單場雙響炮 林泓育認為熟悉度是關鍵
Lamigo桃猿今與統一獅交手，陣中中心打者林泓育，轟出單場雙響炮，率隊最終以10比2輕取統一，拿下單場MVP；針對今年開季至今同樣全壘打滿天飛，林泓育說，覺得是變化比較少，大家都熟悉了。
林泓育此役3打數2安打，兩安都是全壘打，繼鄭鎧文、林智勝之後，本季第三位完成單場雙響炮的選手，他指出，雖然大家都會針對球的彈性去討論，但球隊對戰變化比較少，都有一定的熟悉度，例如，羅力、布魯斯等洋投，幾乎都已經知道要投什麼球，所以變成臨場相當重要。
開季至今3場比賽林泓育11打數擊出5支安打，打擊率高達4成55，他回應，剛開季，自己只要是好都會做攻擊，不會特別去設定，盡量出棒，把球打得扎實，才知道目前感覺差多少，此役打出去的全壘打，一顆是速球，另外一顆是變化球。
去年在最佳10人獎項，一口氣包辦指定打擊與最佳捕手，開季三場比賽，有兩場擔任指定打擊，一場擔任捕手，剛好擔任指定打擊場次都繳出單場雙安的表現，林泓育說，其實狀況都差不多，不管有沒有守備，上了場就是做好自己的本分，把該做的做好。
(中時電子報)
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