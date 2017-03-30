提勒森訪土耳其 會土國領袖

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美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天會見土耳其領袖，但會談籠罩雙方對敘利亞議題的歧見。土耳其昨天宣布，結束在敘利亞的軍事攻勢。

提勒森此行尋求扭轉近來這兩個北約盟邦之間的緊張關係。

他會見土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）和外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）後，會晤土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）逾2小時。

土耳其宣布，在敘利亞北部的「幼發拉底河之盾作戰行動」已經結束，但並未提到軍隊是否已撤出。

美國前總統歐巴馬當政時，土耳其與美國關係緊繃，美國和敘利亞庫德族民兵合作打擊伊斯蘭國（IS），尤其令土耳其不滿。

艾爾段辦公室消息人士說，艾爾段今天會見提勒森時，強調在打擊恐怖主義時，與「正確及合法」對象合作的重要性。

消息人士說，兩人並談到打擊伊拉克和敘利亞境內恐怖組織的可能共同舉措，尤其是打擊IS。1060330

(中央社)