曾陶鎔逆轉全壘打 中信兄弟2連勝
中華職棒本季上演金控大戰，今天中信、富邦第3回交手，比數一路糾纏，中信兄弟靠曾陶鎔逆轉比數的全壘打、蔣智賢4安打、3打點，以9比8險勝富邦悍將。
25歲的曾陶鎔職棒第3年，前2季都是二線球員，今年熱身賽展現企圖心，敲出4支安打都是全壘打，開季手感依然火熱，25日開幕戰代打敲出3分砲。
曾陶鎔原是外野手，本季首次擔任先發三壘手，5局下中信兄弟5比7落後的局面，蔣智賢陽春砲先追1分之後，曾陶鎔補上2分全壘打，反而取得8比7領先。
曾陶鎔賽後獲選單場最有價值球員（MVP），這是他本季首次獲選MVP，生涯第2次。賽後在頒獎台，曾陶鎔對著看台上的球迷說：「謝謝你們上班那麼辛苦，下班還來看我們打球，我一直希望打出令人感動的比賽，而你們才是最讓我感動的。」
除了曾陶鎔的逆轉全壘打，4棒蔣智賢單場4安打，本季第2轟在5局下幫助球隊拉近比數，8局下也打下1分保險，取得9比7領先。
因為有蔣智賢打下保險分，9局上陳鴻文登場救援，被吳宗峻敲陽春砲，才沒有造成傷害，順利拿下本季第1個救援成功。外籍總教練史耐德2連敗之後，率隊2連勝。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。