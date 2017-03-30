曾陶鎔逆轉全壘打 中信兄弟2連勝

中華職棒本季上演金控大戰，今天中信、富邦第3回交手，比數一路糾纏，中信兄弟靠曾陶鎔逆轉比數的全壘打、蔣智賢4安打、3打點，以9比8險勝富邦悍將。

25歲的曾陶鎔職棒第3年，前2季都是二線球員，今年熱身賽展現企圖心，敲出4支安打都是全壘打，開季手感依然火熱，25日開幕戰代打敲出3分砲。

曾陶鎔原是外野手，本季首次擔任先發三壘手，5局下中信兄弟5比7落後的局面，蔣智賢陽春砲先追1分之後，曾陶鎔補上2分全壘打，反而取得8比7領先。

曾陶鎔賽後獲選單場最有價值球員（MVP），這是他本季首次獲選MVP，生涯第2次。賽後在頒獎台，曾陶鎔對著看台上的球迷說：「謝謝你們上班那麼辛苦，下班還來看我們打球，我一直希望打出令人感動的比賽，而你們才是最讓我感動的。」

除了曾陶鎔的逆轉全壘打，4棒蔣智賢單場4安打，本季第2轟在5局下幫助球隊拉近比數，8局下也打下1分保險，取得9比7領先。

因為有蔣智賢打下保險分，9局上陳鴻文登場救援，被吳宗峻敲陽春砲，才沒有造成傷害，順利拿下本季第1個救援成功。外籍總教練史耐德2連敗之後，率隊2連勝。1060330

(中央社)